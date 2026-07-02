L'AELE et le Vietnam concluent un accord de libre-échange
Un accord de libre-échange a été conclu entre l'Association européenne de libre-échange (AELE) ...
RTN
Photo: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO
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