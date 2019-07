Kühne+Nagel lance une plateforme électronique pour le fret en Asie

Le logisticien Kühne+Nagel lance en Asie une plateforme électronique pour le fret routier sous le nom 'etrucKNow.com'. Elle utilise l'intelligence artificielle, selon le communiqué paru lundi soir.

Grâce à cet outil, les clients pourront réserver plus rapidement des camions et les transporteurs pourront saisir davantage d'opportunités commerciales, explique Kühne+Nagel.

La plateforme sera d'abord active en Thaïlande, où le marché du fret routier devrait atteindre plus de 31 milliards de dollars d'ici 2023. Elle sera ensuite disponible en Inde, au Vietnam, à Singapour, en Malaisie, en Nouvelle Zélande et en Australie en 2019 et 2020.

/ATS