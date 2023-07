Kühne+Nagel freine la cadence au 2e trimestre

Le logisticien schwytzois Kühne+Nagel a nettement réduit la voilure au deuxième trimestre, après avoir profité un an plus tôt de la forte reprise post-Covid et des goulets d'étranglements liés à la pandémie. La direction a confirmé sa stratégie à l'horizon 2026.

Entre avril et fin juin, le groupe établi à Schindellegi a vu son chiffre d'affaires net chuter de 43% comparé au deuxième trimestre 2022 à 5,97 milliards de francs. Le résultat d'exploitation (Ebit) a quant à lui plongé de 51% à 523 millions, a détaillé la société mardi dans un communiqué.

Le bénéfice net s'est pour sa part établi à 398 millions, en baisse de 50% sur un an.

Les revenus sont nettement moindres que prévu, mais la rentabilité a mieux résisté qu'escompté par les analystes consultés par AWP.

Le groupe a affirmé avoir 'réussi à faire face à la transition d'une période économique exceptionnelle liée à la pandémie' de coronavirus à une normalisation de la demande. Face au ralentissement économique qui se profile désormais au niveau mondial, les activités de fret maritime et de logistique sur contrat ont gagné des parts de marché, alors que les volumes du fret aérien se sont contractés.

La direction de Kühne+Nagel n'a pas formulé de prévision pour la suite de 2023.

Début mai, la société avait publié de nouveaux objectifs à moyen terme, soit d'ici 2026. Le taux de conversion, soit le rapport entre l'Ebit et le produit brut, devrait se situer entre 25% et 30% d'ici 2026. Jusqu'à présent, le groupe visait pour cet indicateur une valeur de 16%.

