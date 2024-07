Kudelski finalise la vente de Skidata

Le spécialiste du cryptage de contenus et de la cybersécurité Kudelski vend son activité phare Skidata au suédois Assa Abloy. Un accord définitif a été signé.

Cette vente, soumise à l'approbation réglementaire, devrait être finalisée au troisième trimestre, indique lundi le groupe vaudois dans un communiqué, sans toutefois préciser le montant de la transaction. Les conditions financières de l'accord reflètent une valeur d'entreprise pour Skidata de 340 millions d'euros (328,8 millions de francs).

Cette cession devrait servir à financer la dette de Kudelski et s'inscrit dans le processus de recentrage du groupe sur ses activités de base. Kudelski a vu ses recettes progresser l'année dernière, mais la rentabilité a pris l'eau. L'entreprise a enfoncé sa perte nette à 24,5 millions de dollars en 2023, contre -16,3 millions un an plus tôt.

'La vente de Skidata devrait assurer les obligations financières du groupe d'ici l'échéance prévue', indiquait Kudelski en début d'année. En effet, elle dispose d'un emprunt obligataire arrivant à échéance en septembre, d'un encours de 145,9 millions de francs au 31 décembre 2023.

Au cours des 23 dernières années, Skidata est devenu un fournisseur mondial de solutions innovantes pour le stationnement, la mobilité, le sport et le divertissement, avec un chiffre d'affaires passant d'environ 95 millions d'euros en 2002 à 305 millions d'euros en 2023, toujours selon le communiqué du groupe vaudois.

/ATS