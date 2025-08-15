Klaus Schwab blanchi par une enquête diligentée par le WEF

Une enquête diligentée par le conseil d'administration du Forum économique mondial (WEF) a ...
Klaus Schwab blanchi par une enquête diligentée par le WEF

Photo: KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER

Une enquête diligentée par le conseil d'administration du Forum économique mondial (WEF) a blanchi Klaus Schwab, son fondateur, et son épouse, des accusations portées contre eux par des lanceurs d'alerte anonymes, rapporte un communiqué du WEF publié vendredi.

'Il n'existe aucune preuve de faute grave de la part de Klaus Schwab. De même, il n'existe aucune preuve de mauvaise conduite de la part d'Hilde Schwab, qui a soutenu le Forum pendant plus de cinq décennies sans aucune rémunération', affirme le conseil d'administration qui avait demandé à un cabinet d'avocat 'indépendant' et 'réputé' de mener l'enquête.

