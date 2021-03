King Jouet reprend six magasins de Maxi Toys en Suisse romande

La filiale suisse du groupe français King Jouet a repris six magasins de Maxi Toys en Suisse Romande, six mois après le rachat de ses activités en France et en Belgique, a annoncé mercredi le groupe dans un communiqué.

Les magasins suisses concernés, qui emploient 33 personnes au total, passeront sous l'enseigne au lion, qui possédera alors 15 magasins dans le pays, soit 9% du marché helvétique, selon le groupe.

'Les deux enseignes continueront en revanche de co-exister en France et en Belgique, où cela fait sens', explique dans le communiqué Pascale Thery, la directrice générale adjointe du groupe.

Le groupe King Jouet, détenu par un 'actionnaire familial', avait repris en août 2020 95 des 129 magasins Maxi Toys de France et de Belgique, en gardant des enseignes séparées.

L'ensemble pèse 'environ 400 millions d'euros (487 millions de francs) et plus de 10% du marché français du jouet', selon le communiqué.

/ATS