KLM condamnée à une amende pour une publicité trompeuse

La compagnie aérienne néerlandaise KLM a été condamnée à une amende de 3 millions de couronnes danoises (370'350 francs) par un tribunal de Copenhague pour une publicité jugée trompeuse sur le caractère durable des voyages grâce à l'ajout de carburant durable (SAF),

KLM avait diffusé en 2023 à la radio et sur la plateforme Spotify des publicités utilisant les expressions 'un grand pas vers des voyages un peu plus durables' et 'désormais, tous nos billets incluent une part plus importante de carburant d'aviation durable', à l'occasion de l'ajout de 1% de SAF dans la composition du carburant de ses avions.

Ces publicités 'étaient de nature à donner aux consommateurs l'impression qu'en voyageant avec KLM, ils bénéficiaient d'un avantage climatique ou environnemental plus important que ce n'était réellement le cas', écrit le tribunal dans un extrait de la décision publiée jeudi par le médiateur des consommateurs danois.

'Le tribunal a ainsi pris en compte le fait que KLM n'ajoutait que 1% de carburant durable (SAF) via le système d'approvisionnement en carburant de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, ce qui ne correspond pas à la manière dont un consommateur moyen interprète ces déclarations', poursuit-il.

Le tribunal a par conséquent condamné KLM pour 'pratique commerciale trompeuse'.

La publicité avait été diffusée plus de 3.000 fois en 2023 sur la plateforme de musique en ligne et à la radio, a rappelé le médiateur, à l'origine de la plainte déposée début 2025.

'Si l'on considère l'impact négatif global du secteur aérien sur le développement durable, l'effet de l'ajout de 1% de carburant durable (SAF) au kérosène est assez limité', a réagi le médiateur des consommateurs, Torben Jensen, cité dans le communiqué.

'Nous avons estimé que ce 1% ne correspondait pas à la perception qu'ont les consommateurs d'un +grand pas+, et le tribunal de Copenhague nous a donné raison sur ce point', a-t-il ajouté.

Au moment où cette publicité a été diffusée, il n'existait pas encore d'obligation légale d'ajouter du SAF au carburant aviation. Depuis 2025, une teneur minimale de 2% de SAF est requise, exigence revue à la hausse chaque année.

KLM a dit jeudi 'prendre acte' de la décision du tribunal.

'Bien que nous soyons déçus par cette décision, nous prenons note des conclusions du tribunal et examinerons attentivement l'intégralité du jugement', a indiqué la compagnie dans une réaction auprès de l'AFP.

Pendant la procédure, KLM 'a soutenu que ces publicités avaient pour but de fournir aux clients des informations factuelles sur les mesures prises pour réduire l'impact environnemental du transport aérien', a-t-elle ajouté.

/ATS