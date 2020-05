Jura: CarPostal remporte la mise au concours des lignes de bus

La société CarPostal remporte la mise au concours des 39 lignes de bus du réseau jurassien. La décision, tombée lundi, a été prise par les commanditaires que sont les cantons du Jura et de Berne ainsi que l’Office fédéral des transports (OFT).

L'annonce effectuée par le Gouvernement jurassien à Delémont était très attendue. Les subventions versées par les collectivités publiques diminueront à l'avenir d’environ 4 millions de francs par an, alors que les prestations de transports augmenteront de plus de 7%, selon le communiqué publié en marge de la conférence de presse.

Le réseau de bus sera doté d’une nouvelle identité visuelle. Le respect des exigences légales en matière de conditions de travail du personnel est garanti, a précisé le Gouvernement jurassien. Sur les 39 lignes de bus régionales mises au concours, quatre revêtent une dimension intercantonale impliquant le canton de Berne.

Quatre entreprises

La procédure, effectuée en deux lots, représentait un volume de prestations de plus de 4 millions de kilomètres. Les offres ont été évaluées dans le cadre d’une analyse de la valeur utile au moyen de plusieurs critères sectoriels tirés d’une méthode fixée au préalable par la Confédération et les cantons du Jura et de Berne.

Quatre entreprises ont participé au concours. Il s'agit d'Alsa Jura, de CarPostal, de RATP Dev Suisse Transport Public et des Transports Publics du Jura (TPJ), une société constituée par les Transports publics fribourgeois (TPF) et la Compagnie des chemins de fer du Jura (CJ). Leurs noms n'avaient pas été rendus public.

La procédure de mise au concours du réseau, annoncée au printemps 2017, s'est inscrite dans le contexte du scandale des subventions excessives perçues par CarPostal. Le Gouvernement jurassien avait alors dénoncé la concession, en se disant insatisfait du coût et de la qualité des offres de la filiale de la Poste Suisse.

/ATS