Jungfraubahn plafonne son dividende face aux incertitudes en 2020

L'exploitant de chemins de fer et de remontées mécaniques Jungfraubahn proposera à ses actionnaires un dividende inchangé de 2,80 francs par action au titre de 2019, malgré des résultats encore inédits.

Le groupe bernois invoque pour expliquer ce plafonnement les incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus, dont les conséquences demeurent difficiles à appréhender.

La direction anticipe une performance 2020 sensiblement inférieure à celle de l'an dernier et a d'ores et déjà adopté des mesures d'économies, rappelant que le Conseil fédéral a ordonné la fermeture prématurée des domaines skiables et que les allègements d'horaires imposés seront pour l'heure appliqués jusqu'au 30 avril.

Sur le plan opérationnel, le chiffre d'affaires a progressé de 4,9% à 223,3 millions de francs, porté notamment par les recettes dans les transports. L'excédent d'exploitation (Ebit) a grimpé de 10,7% à 67,5 millions et le bénéfice net de 11,5% à 53,3 millions.

La performance s'inscrit au-delà des projections brossées par les deux analystes consultés par AWP, qui plafonnaient le chiffre d'affaires à 219,0 millions, l'Ebit à 66,8 millions et le bénéfice net à 52,2 millions.

Le flux de trésorerie disponible par contre s'est inscrit en négatif de 21,5 millions, contre encore un solde positif de 16,3 millions en 2018.

