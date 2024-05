Jugée « disproportionnée », la 3e correction du Rhône sera révisée

Le Conseil d'Etat valaisan a décidé de réviser le projet de la troisième correction du Rhône. S'appuyant sur une nouvelle analyse présentée mardi, il estime le plan d'aménagement actuel 'disproportionné'. Un groupe de travail a été chargé d'établir un calendrier.

La troisième correction du Rhône telle que définie à ce jour 'est un projet cinq étoiles' qui met la barre sécuritaire 'très très haut' mais qui est aussi 'alarmiste', a déclaré le chef du service valaisan des dangers naturels Raphaël Mayoraz lors d'une conférence de presse à Sion. Le canton du Valais estime aujourd'hui que le projet est 'trop ambitieux' et 'disproportionné'.

Un groupe de travail a été formé. Il aura pour tâche de 'diriger les travaux de révision et d'en établir un planning détaillé'. Ce rapport n'est pas 'un coup d'arrêt' au projet: On ne repart pas de zéro, certaines mesures se poursuivront et d'autres seront réorientées, a résumé Raphaël Mayoraz.

/ATS