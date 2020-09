Journée climat: des milliers de manifestants mobilisés en Allemagne

Des milliers de personnes se sont mobilisées vendredi en Allemagne, en particulier à Berlin et Cologne, à l'occasion d'une journée internationale d'actions pour le climat du mouvement 'Fridays for future', a indiqué la police.

A Berlin, le nombre de 10'000 manifestants a pratiquement été atteint, selon la police, les organisateurs évoquant eux 21'000 participants. Masqués pour la plupart, les jeunes manifestants ont bravé la pluie pour se rassembler devant l'emblématique Porte de Brandebourg.

Plusieurs défilés à vélo venus de plusieurs quartiers de la capitale allemande ont notamment convergé vers le lieu de rassemblement. Les organisateurs ont à plusieurs reprises appelé les participants à respecter les distances physiques.

Mines de charbon

'La protection du climat ne peut plus attendre', 'Il n'y a pas de planète B' ou encore 'Ne brûlez pas mon avenir', disaient certaines pancartes brandies par les manifestants.

Les organisateurs berlinois de la manifestation ont dénoncé, lors de prises de parole sur une scène installée porte de Brandebourg, la politique du gouvernement d'Angela Merkel, notamment la poursuite jusqu'en 2038 de l'exploitation de mines de charbon.

Ils étaient aussi plus de 6000 à Hambourg à participer à cette première mobilisation pour le climat depuis plusieurs mois, selon la police locale, ou encore 7000 à Cologne, 6000 à Fribourg ou encore 3000 à Bonn selon des décomptes de la police.

Le Covid limite l'ampleur de l'action

Les autorités locales avaient pourtant limité le nombre de participants dans plusieurs villes en raison de l'épidémie de Covid-19.

A Munich, la manifestation d'ampleur qui était prévue a finalement été annulée en raison des taux d'infection élevés dans la capitale bavaroise et remplacée par un rassemblement de 500 participants.

En Suisse aussi

Plus de 400 rassemblements étaient prévus vendredi dans la seule Allemagne, selon 'Fridays for future', l'organisation initiée il y a deux ans par la jeune Suédoise Greta Thunberg. En Suisse, trois jours après le nettoyage du camp des activistes pour le climat à Berne, plus de 1000 personnes se sont à nouveau rassemblées vendredi dans la capitale fédérale.

