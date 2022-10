Johnson & Johnson porté par ses ventes

Le laboratoire américain Johnson & Johnson (J&J) a affiché mardi des résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce notamment aux ventes solides de plusieurs médicaments phares.

Le groupe de New Brunswick (New Jersey) a réalisé un chiffre d'affaires de 23,8 milliards de dollars (+1,9% sur un an) de juillet à septembre, supérieur aux attentes des analystes de Wall Street.

Son bénéfice net a été de milliards de 4,5 milliards dollars (+21,6%). Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'est élevé à 2,55 dollars, un peu au-dessus des prédictions du marché.

Les ventes de l'unité de produits pharmaceutiques ont progressé de 2,6%, à 13,2 milliards de dollars, profitant entre autres de la forte demande pour l'anticancéreux Darzalex et le Stelara, utilisé comme traitement contre la maladie de Crohn.

Les revenus générés par la division des équipements médicaux ont augmenté de 2,1%, tandis que ceux de ses produits de grande consommation (médicaments sans ordonnance, crèmes Neutrogena et Aveeno, pansements, etc.) ont baissé de 0,4%.

J&J a par ailleurs resserré sa fourchette de prévision pour son chiffre d'affaires annuel, l'estimant désormais entre 97,5 et 98 milliards de dollars (contre 97,3 à 98,3 milliards en juillet).

Pour 2023, l'entreprise dit s'attendre à une inflation moins forte, mais prévient que les coûts plus élevés des stocks fabriqués cette année auront un impact négatif.

Elle prévoit pour l'heure que des effets de change amputeront son bénéfice par action de 40 à 45 cents en 2023.

L'action de J&J progressait d'environ 2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

