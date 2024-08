Japon: nouveau record de touristes en juillet

Le Japon a accueilli 3,29 millions de touristes étrangers en juillet, selon des données officielles publiées mercredi, qui constituent son deuxième record mensuel consécutif alors que le pays se tourne vers le tourisme pour sa croissance économique.

Les 3,29 millions de visiteurs représentent une augmentation de 41,9% sur un an, selon l'Office national du tourisme du Japon (JNTO). Il s'agit également d'une augmentation de 10,1 % par rapport à juillet 2019, avant que la pandémie de Covid 19 n'interrompe les voyages internationaux.

Le mois de juillet a également dépassé le précédent record de 3,13 millions de visiteurs venus au Japon un mois plus tôt. 'Le nombre de visiteurs a fortement augmenté dans des régions telles que l'Asie de l'Est et l'Europe, où les vacances scolaires ont commencé, ce qui a stimulé la demande de voyages au Japon', a expliqué le JNTO.

Le nombre de visiteurs chinois a plus que doublé en juillet par rapport à l'année dernière pour atteindre 776.500, suivis par 757.700 Sud-Coréens, soit une augmentation de 20,9%. Taiwan arrive en troisième position avec 571.700 visiteurs, en hausse de 35,4%.

L'augmentation des vols directs en provenance des principaux marchés a également contribué au record de juillet, a ajouté le JNTO. Le Japon s'attend à accueillir jusqu'à 35 millions de touristes étrangers en 2024.

La faiblesse du yen a attiré beaucoup de monde au Japon cette année, de nombreuses entreprises s'appuyant sur le pouvoir d'achat des touristes pour toutes sortes de choses, allant des bonbons aux kimonos. Les autorités japonaises ont également tenté de résoudre le problème du trop grand nombre de touristes pour certaines des destinations les plus populaires du Japon, comme le mont Fuji et Kyoto.

Les autorités de la ville de Fujikawaguchiko ont érigé une barrière pour empêcher une vue prisée sur le mont Fuji en mai en raison du comportement perturbateur de touristes indisciplinés, bien que le grand écran ait été démonté ce mois-ci. On a également interdit aux touristes d'entrer dans les ruelles privées du célèbre quartier des geishas de Kyoto, alors que la ville antique s'attaque au surtourisme.

/ATS