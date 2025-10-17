Italie: une bombe explose sous la voiture d'un journaliste renommé

Une bombe a explosé et détruit dans la nuit de jeudi à vendredi, sans faire de victime, la ...
Italie: une bombe explose sous la voiture d'un journaliste renommé

Italie: une bombe explose sous la voiture d'un journaliste renommé

Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/MARIA LINDA CLERICETTI

Une bombe a explosé et détruit dans la nuit de jeudi à vendredi, sans faire de victime, la voiture de Sigfrido Ranucci, un journaliste italien renommé. L'émission d'investigation Report qu'il dirige sur la chaîne de la télévision publique RAI l'a annoncé sur X.

La voiture de sa fille et la façade de sa maison ont également été endommagées par l'explosion qui s'est produite à une vingtaine de kilomètres au sud de Rome, selon la même source.

'La puissance de l'explosion a été telle qu'elle aurait pu tuer si quelqu'un était passé à ce moment précis à côté', précise Report, ajoutant qu'une enquête a été ouverte.

Cette explosion a suscité un déluge de condamnations de la part de nombreux responsables politiques de tout bord.

La cheffe du gouvernement ultraconservateur Giorgia Meloni a ainsi exprimé sa 'pleine solidarité' au journaliste et a 'fermement condamné le grave acte d'intimidation'.

'La liberté et l'indépendance de l'information sont des valeurs de notre démocratie auxquelles on ne peut pas renoncer et que nous continuerons à défendre', a-t-elle ajouté dans un communiqué.

L'émission Report, diffusée chaque dimanche sur Rai Tre, réalise des enquêtes sur la politique, l'économie et la société en Italie.

Dans le classement 2025 de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse, l'Italie occupe une peu reluisante 49e place.

/ATS
 

Actualités suivantes

Droits de douane: l'allemand Merck s'entend à son tour avec Trump

Droits de douane: l'allemand Merck s'entend à son tour avec Trump

Économie    Actualisé le 17.10.2025 - 09:39

Véronique Nichanian quitte Hermès après 37 ans de création

Véronique Nichanian quitte Hermès après 37 ans de création

Économie    Actualisé le 17.10.2025 - 09:35

Les loyers progressent le plus fortement en Suisse romande

Les loyers progressent le plus fortement en Suisse romande

Économie    Actualisé le 17.10.2025 - 09:31

Championnats du Monde de la raclette: plus de 150 fromages en lice

Championnats du Monde de la raclette: plus de 150 fromages en lice

Économie    Actualisé le 17.10.2025 - 09:03

Articles les plus lus

Le lynx B903, dans le viseur du canton de Berne, a été tiré

Le lynx B903, dans le viseur du canton de Berne, a été tiré

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 14:22

Première mission d'Ariane 6 pour Amazon en 2026

Première mission d'Ariane 6 pour Amazon en 2026

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 15:35

Deux installations suisses reçoivent un prix solaire européen

Deux installations suisses reçoivent un prix solaire européen

Économie    Actualisé le 17.10.2025 - 02:01

Schindler cède ses activités sud-coréennes à Otis

Schindler cède ses activités sud-coréennes à Otis

Économie    Actualisé le 17.10.2025 - 08:37