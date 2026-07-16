Italie: la croissance des exportations a ralenti en mai

La croissance des exportations italiennes a ralenti en mai, enregistrant une hausse de 4,1% sur un an, contre 8,8% en avril, a annoncé jeudi l'institut italien des statistiques (Istat).

Les importations ont fortement augmenté (+7,3% sur un an), en particulier depuis les pays hors Union européenne (+15,5%).

Elles sont poussées par l'augmentation des achats de pétrole brut depuis les pays de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole), et de gaz depuis les Etats-Unis.

La croissance des exportations reste portée par les envois de métaux, notamment vers la Suisse.

Elle a aussi été influencée par d'importantes ventes de navires: en excluant celles-ci, l'Istat calcule une baisse sur un mois (-1%) et une croissance moins soutenue sur un an (+3,3%).

Au cours des cinq premiers mois de 2026, les exportations ont crû de 3,4% et les importations de 2,6%.

L'excédent commercial depuis le début de l'année (20,1 milliards d'euros) est en nette hausse par rapport aux cinq premiers mois de 2025 (17,4 milliards).

/ATS