Italie: l'inflation s'accélère à 1,5% sur un an en janvier

La hausse des prix à la consommation en Italie s'est accélérée en janvier. Le renchérissement est ainsi passé à 1,5% sur un an, après 1,3% en décembre, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique (Istat).

L'inflation est due surtout à la forte hausse des tarifs réglementés du secteur de l'énergie, a expliqué l'Istat, confirmant ainsi sa première estimation. L'augmentation des prix à la consommation dans la péninsule reste cependant inférieure à la moyenne de la zone euro (2,5% en janvier).

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6%. Les tarifs réglementés du secteur de l'énergie ont accéléré leur hausse sur un an, bondissant de 27,5% contre 12,7% en décembre.

Parallèlement, les prix de l'énergie non réglementés ont ralenti leur chute, baissant de 3% après 4,2% en décembre. Le 'panier de la ménagère' (produits alimentaires, de nettoyage, de soin et d'hygiène) est resté stable sur un an, avec une hausse de 1,7% en janvier comme en décembre.

La hausse de l'indice d'inflation calculée selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) est ressortie à 1,7% sur un an après 1,4% en décembre. L'inflation en Italie avait ralenti à 1% sur l'année 2024, contre 5,7% en 2023, grâce à la chute des tarifs de l'énergie.

La Banque d'Italie prévoit une inflation de 1,5% en 2025 et en 2026.

