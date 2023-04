Italie: l'inflation ralentit brusquement en mars, à 7,6%

La hausse des prix en Italie a ralenti nettement en mars, passant à 7,6% sur un an, contre 9,1% en février, selon des données définitives publiées lundi par l'Institut national de la statistique (Istat).

L'inflation, qui a freiné grâce à la poursuite de l'accalmie sur les tarifs de l'énergie, a été ainsi revue à la baisse par l'institut qui l'avait estimée auparavant à 7,7%.

Sur un mois, les prix à la consommation ont même reculé, cédant 0,4%, selon ces chiffres révisés.

L'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) est cependant supérieur au taux national, atteignant 8,1% en mars sur un an, contre 9,8% en février.

L'inflation en Italie reste ainsi plus élevée que celle de la zone euro, qui a reculé à 6,9% en mars, grâce au coup de frein sur les tarifs de l'énergie.

Les tarifs des biens énergétiques réglementés ont chuté de 20,3% sur un an, après avoir baissé de 16,4% en février. Les prix des biens énergétiques non réglementés ont ralenti leur hausse à 18,9%, contre +40,8% le mois précédent.

A l'inverse, les produits alimentaires non transformés (de +8,7% à +9,1%) ont accéléré leur hausse, tout comme les prix des services culturels et de soins à la personne (de +6,1% à +6,3%) et du tabac (+1,8% à +2,5%).

L'inflation devrait redescendre à 5,3% cette année, après avoir atteint 8,7% en 2022, selon les dernières prévisions de la Banque d'Italie.

/ATS