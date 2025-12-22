Italie: Apple sanctionné pour abus de position dominante

Photo: KEYSTONE/AP/Kathy Willens

Le gendarme italien de la concurrence (AGCM) a annoncé lundi avoir infligé une amende de 98,6 millions d'euros (91,9 millions de francs) à l'américain Apple pour 'abus de position dominante'.

Selon le gendarme italien, Apple a 'violé' la loi concernant la concurrence sur le marché des développeurs d'applications, précise un communiqué.

'Dans ce marché, Apple est en position de domination absolue à travers son App Store', assure l'AGCM.

Le gendarme italien ajoute en outre qu'Apple a imposé des conditions trop restrictives, sur le plan de la concurrence, concernant le respect de la vie privée des utilisateurs d'applications.

Ces conditions d'Apple 'sont imposées de manière unilatérale, elles portent atteinte aux intérêts des partenaires commerciaux d'Apple et ne sont pas proportionnelles à l'objectif de respect de la vie privée', estime le gendarme italien.

/ATS
 

