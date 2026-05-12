Iran: Pékin appelle le Pakistan à « intensifier » la médiation

Le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a appelé le Pakistan à 'intensifier' ses efforts de médiation entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre, a rapporté mercredi Chine Nouvelle. Pékin va continuer à soutenir Islamabad, a-t-il ajouté.

Le ministre chinois des affaires étrangères s'est entretenu mardi par téléphone avec son homologue pakistanais Ishaq Dar, a indiqué l'agence de presse chinoise mercredi matin.

Le président américain Donald Trump est attendu mercredi soir en Chine pour une visite de trois jours, partenaire stratégique et économique primordiale de l'Iran.

Wang Yi a 'appelé le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation et à contribuer à traiter de manière appropriée les questions liées à l'ouverture du détroit d'Ormuz', dit Chine Nouvelle.

Négociations dans l'impasse

'La Chine continuera de soutenir les efforts de médiation du Pakistan et apportera sa propre contribution à cette fin', a déclaré Wang Yi selon Chine Nouvelle.

'Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir un cessez-le-feu durable et d'assurer une circulation normale à travers le détroit d'Ormuz', ont rapporté de leur côté les affaires étrangères pakistanaises dans un communiqué.

Le processus diplomatique sous médiation pakistanaise pour sortir de la crise est dans l'impasse. Le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions, que M. Trump a jugées bonnes 'à mettre à la poubelle'.

/ATS