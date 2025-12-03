Interventions et procédures pénales pour délits d'initiés en Suisse

Plusieurs interventions pour délits d'initiés ont été menées mardi lors d'une action internationale ...
Interventions et procédures pénales pour délits d'initiés en Suisse

Interventions et procédures pénales pour délits d'initiés en Suisse

Photo: Des procédures visent cinq personnes soupçonnées d’avoir exploité des informations confidentielles liées aux cours de la bourse d’une entreprise suisse cotée et active à l’international.

Plusieurs interventions pour délits d'initiés ont été menées mardi lors d'une action internationale, notamment en Suisse. Des procédures pénales sont en cours contre cinq personnes dans ce contexte, a annoncé mercredi le Ministère public de la Confédération (MPC).

A part en Suisse, des interventions dans le cadre de plusieurs procédures pénales du MPC pour présomption de délits d’initiés ont eu lieu en Allemagne et au Royaume-Uni, précise le ministère public dans son communiqué.

Les procédures visent cinq personnes soupçonnées d’avoir exploité des informations confidentielles liées aux cours de la bourse d’une entreprise suisse cotée et active à l’international.

/ATS
 

Actualités suivantes

Alpiq lance un projet de stockage par batterie en Allemagne

Alpiq lance un projet de stockage par batterie en Allemagne

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 11:57

L'offre de surfaces de bureaux en Suisse reste stable

L'offre de surfaces de bureaux en Suisse reste stable

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 11:25

Economiesuisse table sur un ralentissement de la croissance en 2026

Economiesuisse table sur un ralentissement de la croissance en 2026

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 11:13

L'inflation reste stable en Suisse en novembre

L'inflation reste stable en Suisse en novembre

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 11:03

Articles les plus lus

Productions externes: le National veut fixer des règles à la SSR

Productions externes: le National veut fixer des règles à la SSR

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 10:13

L'inflation reste stable en Suisse en novembre

L'inflation reste stable en Suisse en novembre

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 11:03

Economiesuisse table sur un ralentissement de la croissance en 2026

Economiesuisse table sur un ralentissement de la croissance en 2026

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 11:13

L'offre de surfaces de bureaux en Suisse reste stable

L'offre de surfaces de bureaux en Suisse reste stable

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 11:25