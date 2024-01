Interparfums: ventes annuelles record

Le groupe Interparfums a annoncé des ventes record en 2023, à 798,5 millions d'euros (754 millions de francs) grâce à une progression de 13% sur un an, et indiqué que sa marge opérationnelle devrait 'dépasser 19%' sur l'exercice, dans un communiqué mercredi.

'Interparfums réalise une nouvelle année record en 2023, dans un marché dynamique, notamment sur la première partie de l'exercice', une 'performance avant tout organique avec une progression des volumes de l'ordre de 11,5%, reflétant une demande toujours aussi soutenue sur les marques phares du portefeuille', tandis que la 'quasi-totalité des zones géographiques progressent'.

Désormais première marque du groupe, les parfums Jimmy Choo dépassent les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel (+16%), 'portés par les lignes historiques Jimmy Choo et Jimmy Choo Man, et surtout par le succès international continu des lignes I Want Choo et I Want Choo Forever, lancées en 2021 et 2022'.

Les parfums Montblanc ont également enregistré 'un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros, en progression de 12%', tandis que les parfums Coach 'poursuivent leur forte dynamique et enregistrent un chiffre d'affaires de 187 millions d'euros, en croissance de 22%'.

'Malgré une amélioration des conditions de marché en Europe de l'Est, l'activité des parfums Lanvin présente un léger recul en l'absence de lancement majeur sur la période', note en revanche Interparfums.

Interparfums doit publier ses résultats annuels le 28 février. 'Si l'inflation subie sur certains composants pèse quelque peu sur les marges brutes du second semestre 2023, la hausse des prix de facturation pratiquée en début d'année nous permet de compenser une grande partie de cet impact', indique Philippe Santi, directeur dénéral délégué, cité dans le communiqué.

'Compte tenu du contrôle continu de l'ensemble des dépenses, notamment de marketing et publicité, la marge opérationnelle de l'exercice 2023 devrait dépasser 19%', estime-t-il.

Concernant 2024, l'année sera 'marquée par le démarrage de l'activité sur la marque Lacoste. Son potentiel nous parait très important et nous sommes extrêmement confiants quant à notre capacité à en faire prochainement une marque majeure de notre portefeuille', a pour sa part déclaré le directeur général Philippe Benacin.

/ATS