Interception de la flottille pour Gaza: manifestants en Europe

Des milliers de personnes ont défilé jeudi dans plusieurs pays d'Europe pour dénoncer l'interception par les forces navales israéliennes d'une flottille d'aide humanitaire pro-palestinienne à destination de Gaza.

Plus de 400 militants à bord de 41 navires ont été arrêtés lors d'une opération d'environ douze heures, a précisé jeudi soir un responsable israélien, alors qu'Israël se prépare à expulser les militants qui étaient à bord.

En Italie, où les syndicats ont appelé à une grève générale pour vendredi, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, à l'image de Rome où, au lendemain d'une manifestation similaire, des manifestants se sont rassemblés à la tombée de la nuit près du Colisée, monument emblématique de la capitale italienne.

Les manifestants ont également affiché leur opposition au soutien de la première ministre Giorgia Meloni à Israël, au lendemain d'une manifestation similaire mercredi soir. 'Au lieu de défendre les victimes, le gouvernement (italien) défend les agresseurs, et c'est absolument intolérable', a déclaré à l'AFP Gianfranco Pagliarulo, 76 ans.

'Nous sommes prêts à tout bloquer. La machine génocidaire doit s'arrêter immédiatement', ont notamment crié les manifestants.

A Barcelone, la deuxième ville d'Espagne, dans le nord-est du pays, de nombreux manifestants, dont beaucoup brandissaient des drapeaux palestiniens, ont convergé vers la place centrale de Les Drassanes, scandant des slogans tels que 'Gaza, tu n'es pas seul', 'Boycott Israël' et 'Liberté pour la Palestine'.

'Brisez le siège'

En Belgique, environ 3000 personnes se sont rassemblées devant le Parlement européen à Bruxelles. Munis de fumigènes, nombre d'entre eux ont agité des drapeaux palestiniens et des keffiehs en criant 'Free palestine'. Ils ont également déployé une banderole proclamant 'Sail to Gaza and break the siege' ('Naviguez vers Gaza et brisez le siège').

'Le message, c'est de protéger chaque bateau, chaque humain qui se retrouve sur chaque bateau, qu'importe sa nationalité. (...) Ce sont des citoyens, ce sont des députés, ce sont des personnes qui s'insurgent, qui font le travail que nos gouvernements devraient faire', a déclaré à l'AFP Isis, une manifestante francophone.

En Irlande, plusieurs centaines de manifestants se sont massés devant le Parlement à Dublin. Parmi eux, Miriam McNally, dont la fille se trouve sur un bateau de la flottille. 'Je suis ici pour apporter mon soutien en premier lieu à la Palestine, à Gaza, qui subit un génocide de la part du gouvernement israélien', a-t-elle déclaré à l'AFP.

'Je soutiens également les membres de la flottille qui ont été illégalement kidnappés hier soir dans les eaux internationales par Israël. Je soutiens ma fille', qui fait partie' de la flottille, a-t-elle ajouté.

A La Haye, aux Pays-Bas, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant le ministère des Affaires étrangères, avant d'être dispersés par la police anti-émeute. Ils ont ensuite rallié la gare centrale, où certains d'entre eux ont pénétré sur les voies, interrompant le trafic ferroviaire qui ne devrait pas reprendre avant 21h45 (19h45 GMT), selon la compagnie ferroviaire NS.

'Palestine libre'

En France, un millier de personnes se sont rassemblées place de la République à Paris, a constaté l'AFP, tandis qu'à Marseille (sud-est), une centaine de manifestants propalestiniens ont été interpellés dans l'après-midi alors qu'ils tentaient de bloquer les accès au site de l'entreprise d'armement Eurolinks, accusée de vendre des composants militaires en Israël.

Des manifestations ont également réuni quelques centaines de personnes à Lille (nord), Grenoble (sud-est), Lyon (centre-est) et Rennes (ouest).

En Suisse, plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Genève, allumant un feu de joie dans le centre-ville et bloquant le pont principal lors d'un rassemblement bruyant ponctué d'acclamations, d'applaudissements et de slogans, avant d'affronter brièvement les forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP.

De nombreuses personnes arboraient le drapeau palestinien sur leurs épaules. Des manifestants ont grimpé sur un toit pour déployer un drapeau palestinien géant tandis que d'autres brandissaient des drapeaux sur lesquels on pouvait lire 'action antisioniste, Palestine libre'. Des manifestations ont également eu également eu lieu à Berne, Zurich, Lugano, ou Lausanne la veille.

Par ailleurs, en Malaisie, des dizaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade des Etats-Unis à Kuala Lumpur. Nous sommes 'bouleversés, en colère, dégoûtés, car ce qu'ils font (les membres de la flottille, ndlr), c'est pour l'humanité, ils apportent simplement de l'aide, des aliments pour bébés et d'autres choses de ce genre', a estimé Ili Farhana, 43 ans.

