Intempéries: trois morts dans le sud-est de la France

Deux personnes décédées ont été retrouvées dans la commune du Lavandou et une troisième à Vidauban lors d'un épisode orageux marqué par des pluies intenses, ont indiqué mardi la gendarmerie du Var et la Préfecture du département du sud-est de la France.

Au Lavandou, sur le littoral varois, les deux personnes décédées sont deux octogénaires, 'deux personnes nées en 1939 qui ont été surprises par une montée des eaux très rapide', a précisé le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz. A Vidauban la victime serait aussi une octogénaire, selon une source à la municipalité.

'Deux cents sapeurs-pompiers sont mobilisés et une cinquantaine d'interventions ont été effectuées dont certaines pour des sauvetages et des mises en sécurité de personnes', a expliqué la préfecture dans un communiqué, ajoutant que la vigilance orange 'orages et pluie-inondation' sur le département était prolongée jusqu'à 14h00.

Orages de grêle et fortes pluies

Lundi en fin de journée, des orages de grêle et de fortes pluies s'étaient sur le sud-ouest du pays, occasionnant des inondations, des dégâts, notamment sur la ligne ferroviaire Bordeaux-Toulouse, sur laquelle aucun train ne pourra circuler pendant plusieurs jours.

Près de Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, la voie ferrée a été endommagée, les pluies diluviennes ont fait s'effondrer du ballast sous les rails, interrompant la liaison TGV Toulouse-Bordeaux-Paris.

Un TGV a dû s'arrêter en pleine voie dans la nuit de lundi à mardi, et ses 507 passagers ont été évacués par bus vers une salle municipale.

'On a frôlé la catastrophe, les voies étaient à nu et le TGV en suspension au-dessus du vide', a témoigné auprès de l'AFP le maire de la commune, Dante Rinaudo, décrivant des 'avalanches d'eau' qui ont inondé des caves et des maisons.

Un train reliant Toulouse à Paris est lui resté bloqué toute la nuit à Agen en raison de ce même incident, selon un journaliste de l'AFP qui était à bord. Ses passagers ont été acheminés en bus à Toulouse mardi matin pour prendre d'autres trains vers Paris.

Selon une porte-parole de la SNCF, la circulation ferroviaire restera coupée pendant 'au moins plusieurs jours' entre Agen et Marmande, impactant ainsi le trafic des TGV entre Bordeaux et Toulouse.

Mardi matin, la vigilance orange était levée dans la région, seul le Var, dans le Sud-Est, restant placé par Météo France à ce niveau d'alerte.

/ATS