Intel va investir jusqu'à 4,6 milliards de dollars en Pologne

Le géant américain des semi-conducteurs intel va investir jusqu'à 4,6 milliards de dollars (4,1 milliards de francs) pour construire un nouveau site en Pologne, avec la création d'environ 2000 postes directs à la clef, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

Ce nouveau site, qui sera situé à Wroclaw, au sud-est du pays, sera consacré à l'assemblage et au test des semi-conducteurs, en prévision de la 'demande anticipée' dans les prochaines années, indique Intel. Plusieurs milliers d'emplois indirects devraient également être créés.

A l'heure où l'Europe s'interroge sur sa souveraineté industrielle dans ce secteur en pleine croissance, Intel avait annoncé l'an dernier un important plan d'investissement pour produire des puces électroniques en Europe, pouvant aller jusqu'à 80 milliards d'euros sur dix ans.

Intel a déjà une usine de production de tranches de silicium (des disques très fins de matériau semiconducteur sur lesquels on grave les circuits intégrés et les puces) en Irlande, et a également un important projet d'investissement - pour 17 milliards d'euros - en Allemagne, dans la région de Magdebourg.

La construction de cette usine, qui devait commencer au premier semestre 2023, n'a cependant toujours pas démarré, sur fond notamment d'inflation. Des aides publiques supplémentaires de la part de l'Allemagne étaient envisagées, a reconnu récemment le ministère de l'Economie allemand.

La proximité géographique entre ces sites et projets de sites 'permettra à la fois d'améliorer la résilience et l'efficacité en terme de coûts de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs en Europe', fait valoir Intel.

La production de semi-conducteurs est au coeur des préoccupations de l'Europe, tant ils sont importants pour l'industrie du futur. Le Parlement européen et les États membres de l'UE ont trouvé un accord mi-avril sur un plan visant à développer cette industrie dans la région, pour réduire sa dépendance envers l'Asie.

L'objectif affiché est d'atteindre 20% de la production mondiale en 2030, soit deux fois plus qu'aujourd'hui.

Parallèlement, les États-Unis ont dégainé des centaines de milliards de dollars de subventions, via l'Inflation reduction act (IRA), notamment pour ce secteur.

/ATS