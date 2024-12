Instagram représentera la moitié des revenus publicitaires de Meta

Instagram représentera plus de la moitié du chiffre d'affaires de Meta aux Etats-Unis en 2025 d'après le cabinet d'analystes Emarketer, grâce à son succès auprès des utilisateurs et l'optimisation fine des espaces publicitaires avec l'intelligence artificielle (IA).

Acquis en 2012 par le groupe californien - qui s'appelait alors Facebook - pour un milliard de dollars, le réseau social centré sur les images lui rapportera plus de 32 milliards de dollars (28,6 milliards de francs) de recettes publicitaires aux Etats-Unis l'année prochaine, soit un peu plus de 50% de ses revenus dans le pays, selon une étude du cabinet.

Il y a dix ans, cette part dépassait à peine les 7%.

Et les recettes de l'application 'vont continuer leur croissance à deux chiffres', souligne Emarketer : +24,4% en 2025 par rapport à 2024.

'Alors que d'autres plateformes inondent leurs services avec davantage de placements publicitaires, Meta se concentre sur leur efficacité de ses publicités, principalement grâce à l'IA', a expliqué l'analyste Jasmine Enberg, cité dans un communiqué.

Éperonné par le succès de TikTok et ses courtes vidéos divertissantes à faire défiler à l'infini, le géant des réseaux sociaux a lancé fin 2021 les 'Reels', imitant ce format.

Bond du nombre d'utilisateurs

'Les Reels ont été un moteur majeur de la croissance d'Instagram, car l'attention s'est déplacée vers la vidéo', a détaillé Jasmine Enberg. 'Les utilisateurs passent près de deux tiers de leur temps sur Instagram à regarder des vidéos.'

Emarketer estime que la plateforme compte 148,73 millions d'utilisateurs américains, contre moins de 62 millions en 2015.

L'expertise du numéro deux mondial de la publicité en ligne (derrière Google) tient notamment à sa capacité à générer des revenus par utilisateur plus élevés que ses concurrents : Instagram gagne 223 dollars en moyenne par utilisateur américain par an et Facebook, 191 dollars.

TikTok arrive en troisième position avec 109 dollars par utilisateurs, selon les chiffres du cabinet.

La très populaire plateforme, propriété du groupe chinois ByteDance, revendique 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis.

Elle fait de l'ombre depuis des années à de nombreuses entreprises dont le modèle économique est fondé sur l'attention des consommateurs, de Meta à Netflix.

Mais elle est menacée d'interdiction aux Etats-Unis par une loi qui exige que ByteDance ne s'en sépare d'ici le 19 janvier, au nom de la sécurité nationale. TikTok vient de faire appel auprès de la Cour suprême américaine.

