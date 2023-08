Inondations en Norvège: un pont ferroviaire s'effondre

Un pont ferroviaire, fermé au trafic depuis des inondations la semaine dernière, s'est partiellement effondré sans faire de victime lundi dans le sud de la Norvège, a annoncé la police norvégienne.

La structure métallique a cédé quasiment en sa moitié après la chute d'un pilier affaibli par la montée des eaux ces derniers jours, et s'est affaissée dans la rivière Lågen, selon les images diffusées par la radiotélévision publique NRK.

'Aucun dommage corporel n'a été signalé', a indiqué la police régionale sur X (anciennement Twitter).

Situé sur la ligne ferroviaire entre les villes d'Eidsvoll et de Trondheim, le pont avait été fermé au trafic la semaine dernière à cause des crues provoquées par une tempête.

Nouvelles pluies attendues

Baptisée 'Hans', cette tempête qui a sévi en Norvège et en Suède a provoqué l'évacuation de milliers de personnes et d'importantes perturbations dans les transports à cause des multiples glissements de terrain qu'elle a générés.

La municipalité norvégienne de Ringerike (sud-est) a indiqué que 920 de ses habitants n'avaient toujours pas pu regagner leur domicile lundi matin.

Si la situation est en passe de se normaliser dans la plupart des régions affectées, de nouvelles fortes précipitations sont attendues mardi dans le sud-est de la Norvège.

Les autorités ont relevé le niveau de risques de glissements de terrain.

/ATS