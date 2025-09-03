Initiative sur les entreprises responsables: contre-projet en vue

Les entreprises suisses doivent respecter les droits humains et protéger l'environnement, tout ...
Initiative sur les entreprises responsables: contre-projet en vue

Initiative sur les entreprises responsables: contre-projet en vue

Photo: Alerte Info

Les entreprises suisses doivent respecter les droits humains et protéger l'environnement, tout en restant compétitives. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de proposer un contre-projet à l'initiative populaire sur la responsabilité des entreprises.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le dollar se maintient, l'or à un nouveau record

Le dollar se maintient, l'or à un nouveau record

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 13:15

Le 30 km/h dans les villes doit être mieux cadré en Suisse

Le 30 km/h dans les villes doit être mieux cadré en Suisse

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 13:03

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:39

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:41

Articles les plus lus

La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 11:51

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:39

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:41

Le 30 km/h dans les villes doit être mieux cadré en Suisse

Le 30 km/h dans les villes doit être mieux cadré en Suisse

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 13:03

La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 11:51

Le rédacteur en chef du Journal du Jura prend la tête de Canal B

Le rédacteur en chef du Journal du Jura prend la tête de Canal B

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:01

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:39

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:41