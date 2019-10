Infime hausse des salaires attendue en 2020

Les salaires devraient effectuer un saut de puce l'année prochaine en Suisse, bridés par l'inflation et un ralentissement économique généralisé, selon une sondage réalisé par la banque UBS.

Les salaires dits nominaux, soit hors renchérissement des prix, devraient augmenter de 0,8% en 2020. Compte tenu d'une inflation annuelle attendue à 0,5%, la hausse effective de la feuille de paie devrait se limiter à 0,3%, a indiqué mercredi la banque aux trois clés qui a interrogé 335 entreprises.

Pour cette année, l'établissement zurichois avait escompté une hausse réelle des salaires de 0,5%.

Stagnation conjoncturelle

En 2020, les hausses les plus importantes sont attendues dans les secteurs de la chimie et de l'industrie pharmaceutique (+1,1% en nominal), fer de lance des exportateurs helvétiques, suivi de l'énergie (+1,0%) et du textile (+1,0%), alors que les progressions seront modérées dans l'automobile (+0,5%), l'horlogerie et la joaillerie (+0,5%) ainsi que le tourisme, la culture, le sport et l'éducation (+0,3%).

'Le ralentissement économique devrait conduire à ce que les augmentations des salaires ne seront pas aussi élevées l'année prochaine que les années précédentes', a souligné UBS dans un communiqué. Environ deux tiers des entreprises interrogées s'attendent en effet à une stagnation de l'économie et 9% prévoient une récession.

/ATS