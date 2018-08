Incendie au Portugal: plus de 1150 pompiers mobilisés

Plus de 1150 pompiers étaient mobilisés lundi pour lutter contre un incendie qui s'est déclaré vendredi dans la région de l'Algarve, dans le sud du Portugal. Les feux ont fait 25 blessés dans la nuit et entraîné l'évacuation de villageois et de touristes.

L'air brûlant venu du Sahara et la sécheresse favorisent les départs de feu. Les températures ont commencé à se rafraîchir mais demeurent toujours très élevées dans la majeure partie du pays. Les services d'urgence ont mobilisé 350 pompiers supplémentaires pour combattre les flammes dans la nuit de dimanche à lundi.

Vingt-quatre personnes souffrent de brûlures légères ou de troubles liés à l'inhalation de fumée. Une 25e victime présente des brûlures plus graves.

D'épais nuages de fumée rendent difficile l'intervention des avions mis à la disposition des pompiers dans les zones ravagées par l'incendie, rapporte la Protection civile, qui précise que neuf hélicoptères sont également mobilisés. Le feu a pris vendredi dans le secteur accidenté de Monchique, prisé des touristes.

Le Portugal est encore traumatisé par les deux incendies massifs qui ont fait 114 morts l'an dernier.

/ATS