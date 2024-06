Importante panne de courant dans la ville de Berne et ses environs

Une panne de courant de grande ampleur s'est produite dimanche matin dans la ville de Berne. Plusieurs quartiers ont été touchés, selon des informations du fournisseur EWB. Des communes voisines de la capitale semblent également concernées.

La panne d'électricité s'est produite peu après 10h00, a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole d'EWB. Une panne s'est apparemment produite dans la sous-station d'Engelhalde.

Le quartier nord de la ville a été le plus touché par la perturbation, mais certaines communes voisines ont également été touchées. La cause exacte de la panne n'est pas encore connue. Sa durée n'a pas non plus pu être estimée pour le moment.

/ATS