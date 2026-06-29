Implenia remporte un contrat de 250 millions de francs en Suède

Le géant de la construction Implenia a annoncé lundi avoir décroché un contrat de plus de 250 ...
Implenia remporte un contrat de 250 millions de francs en Suède

Implenia remporte un contrat de 250 millions de francs en Suède

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le géant de la construction Implenia a annoncé lundi avoir décroché un contrat de plus de 250 millions de francs en Suède. Le groupe zurichois va construire la gare souterraine Korsvägen à Göteborg, sur la côte ouest du pays.

Le contrat, attribué par l'Administration suédoise des transports (Trafikverket), comprend également l'installation des systèmes techniques, indique un communiqué.

Ce projet s'inscrit dans le développement de la nouvelle ligne West Link, reliant plusieurs stations, afin de renforcer le réseau ferroviaire et améliorer l'accessibilité aux principaux sites de la ville.

En 2024, Trafikverket avait déjà choisi Implenia pour construire un autre tronçon de cette nouvelle ligne, y compris un tunnel ferroviaire et la nouvelle station souterraine Haga.

/ATS
 

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