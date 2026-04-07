Implenia remporte un contrat de 200 millions d'euros en Allemagne

Implenia annonce mardi avoir décroché un contrat de plus de 200 millions d'euros (184,3 millions ...
Implenia remporte un contrat de 200 millions d'euros en Allemagne

Implenia remporte un contrat de 200 millions d'euros en Allemagne

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Implenia annonce mardi avoir décroché un contrat de plus de 200 millions d'euros (184,3 millions de francs) en Allemagne. Le géant de la construction gérera la construction d'un quartier général de police à Münster, dans le nord du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Le contrat a été attribué par la société de projet PPMS Immobilien à l'issue d'une phase de pré-construction réussie impliquant Implenia, explique le constructeur dans un communiqué. Après l'achèvement anticipé des travaux d'excavation par Implenia, les travaux de construction débuteront cet été et devraient s'achever d'ici octobre 2029.

Un bâtiment fonctionnel et administratif de plusieurs étages verra ainsi le jour à Münster. Regroupant la quasi-totalité des services actuels de la police de la ville, le nouveau quartier général de la police, destiné à accueillir plus de 1400 employés, comprendra des espaces de bureaux et des laboratoires modernes, un commissariat, une cantine, des espaces de formation, un centre de détention et un parking souterrain, détaille le groupe.

'Ce projet s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à se concentrer sur des projets immobiliers de grande envergure, complexes et spécialisés', fait encore savoir la société basée à Opfikon, dans le canton de Zurich.

/ATS
 

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