Implenia remporte plusieurs contrats pour 200 millions

Le géant de la construction Implenia a décroché plusieurs contrats en Suisse et en Allemagne d'une valeur totale de 200 millions de francs. Les projets vont de l'hôtellerie au bâtiment résidentiel, en passant par un centre de données et une école.

Implenia sera notamment chargé de la reconstruction et de la rénovation du Grand Hotel Park de Gstaad, exploité par la chaîne canadienne Four Seasons, indique jeudi le groupe zurichois. Erigé en 1910, cet établissement a été le premier cinq étoiles de la station oberlandaise. Le chantier pour ce projet a déjà commencé en octobre 2024 et la réouverture de l'hôtel est prévue pour la saison d'hiver 2026/27.

En Allemagne, Implenia sera impliqué dans plusieurs projets, dont un bâtiment scolaire et un centre commercial à Heilbronn, ainsi qu'un complexe résidentiel à Sindelfingen, ces deux villes étant situées dans le Land de Bade-Wurtemberg. Le groupe construira également un autre centre commercial à Bamberg, en Bavière.

Du côté de Beringen, dans le canton de Schaffhouse, il s'agira pour Implenia d'ériger un centre de données d'ici 2027.

La société immobilière lucernoise Mobimo a par ailleurs mandaté le géant de Dietlikon comme entreprise générale pour l'extension du projet Nordbau du Aeschbachquartier à Aarau, qui doit aboutir à la construction de 122 appartements résidentiels et des espaces commerciaux totalisant une surface de presque 200 mètres carrés. La fin du projet devrait intervenir d'ici mi-2028.

/ATS