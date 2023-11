Implenia ne souffre que peu de la crise de la construction

La crise de la construction de logements en Suisse et en Allemagne passe pratiquement inaperçue chez Implenia. Le numéro un helvétique maintient tous ses objectifs , indique lundi son directeur général dans une interview accordé à l'agence AWP.

La pression dans la construction de logements en Allemagne s'est encore accentuée ces derniers mois, explique M. Wyss. 'Toutefois, nous ne sommes que peu actifs sur le marché du logement, c'est pourquoi cela ne nous concerne presque pas'.

Implenia ne ressent pas la tendance à la baisse du marché. Dans le génie civil, la demande en infrastructures, en constructions pour la mobilité et l'énergie reste élevée, voire très élevée, dans toute l'Europe. 'Les prévisions les plus récentes restent clairement favorables. Nous sommes précisément positionnés là où la demande se montre beaucoup plus résiliente en cas de conjoncture fluctuante', poursuit M. Wyss.

Implenia réalise de grands projets immobiliers et d'infrastructure complexes, qui sont aussi en partie financés par des clients publics. 'Et là, nous ne constatons aucun recul, ni en Allemagne ni en Suisse. Au contraire, notre carnet de commandes a atteint un niveau record de 7,3 milliards de francs au premier semestre 2023. Nous continuons à voir notre carnet d'ordres évoluer favorablement'.

Implenia en bonne voie

Implenia est en passe d'atteindre son objectif de résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) d'environ 120 millions de francs attendu pour l'exercice 2023, note M. Wyss. Reste qu'il se révélera inférieur aux 138,9 millions affichés un an auparavant, reflet de la vente de grands projets immobiliers.

M. Wyss maintient également les autres objectifs pour l'exercice qui s'achève: 'nous nous attendons à ce que notre ratio de fonds propres dépasse les 20% à la fin de l'année, contre 18% au premier semestre. Et nous nous attendons également à ce que nous puissions présenter un flux de liquidités disponibles en zone positive au second semestre, après une performance négative au premier semestre'.

Les actionnaires devraient bénéficier de la bonne tenue des affaires. 'Nous essayons de poursuivre le versement de dividendes et même de l'étendre', déclare le patron d'Implenia.

Pour l'année prochaine, le directeur table sur une marge Ebit d'environ 3,5%. 'Nous voulons continuer à augmenter le taux de fonds propres en direction de notre objectif à moyen et long terme de 25%. Et nous prévoyons de dégager un free cash-flow positif'.

Les objectifs financiers pour 2024 doivent être dévoilés le 28 février. 'Mais avec notre positionnement et notre carnet de commandes, nous sommes certainement bien placés pour que 2024 représente également une bonne année'.

/ATS