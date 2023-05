Implenia: contrats de 170 millions en Allemagne et en Suisse

Le groupe de construction Implenia a décroché deux importants contrats en Allemagne et Suisse pour un total de plus de 170 millions de francs.

Le premier porte sur un centre de répétition et d'ateliers pour le Bayerisches Staatsschauspiel, le principal théâtre de Bavière, et le second sur des immeubles d'habitation à Zurich.

La planification du centre de répétition, qui sera construit à Munich, a déjà commencé en mars, et le premier coup de pioche sera donné en juin, écrit mardi Implenia dans un communiqué. La remise aux maîtres d'ouvrage est prévue pour décembre 2026. Pour Implenia, le volume de la commande s'élève à plus de 140 millions d'euros.

A Zurich, Implenia remplacera pour le compte de Swiss Life Asset Management un immeuble d'habitation dans le deuxième arrondissement. Celui-ci comprendra 36 appartements. L'entreprise remplacera en outre pour le compte de la caisse de pension des CFF un immeuble de dans le quartier de Seebach, avec à la clé 30 appartements. Le montant total de ces deux mandats dépasse les 30 millions de francs.

/ATS