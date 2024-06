Implenia: commande de 250 millions pour le tunnel de Sisikon

Implenia a décroché l'appel d'offres pour la construction du tunnel de Sisikon en Suisse centrale. Le volume de commande pour le numéro un helvétique de la construction dépasse les 250 millions de francs.

Le mandat, d'une valeur totale de plus de 430 millions de francs, a été attribué par la communauté des maîtres d'ouvrage des cantons de Schwyz et d'Uri à Implenia (60%) et Frutiger (40%), annonce le groupe à la marguerite vendredi dans un communiqué. Le consortium réalisera un tunnel routier monotube avec circulation bidirectionnelle de 4,4 km de long, 'pièce maîtresse' du nouveau tronçon routier de l'Axen sur la rive orientale du lac d'Uri et du lac des Quatre-Cantons, précise Implenia.

La passation de commande est soumise à un délai de recours jusqu'à fin juillet 2024. Les travaux devraient débuter mi-2025 et s'achever en 2034. Dans le détail, ceux-ci comprennent le creusement à l'explosif, des ouvrages souterrains, notamment des galeries de desserte, des zones d'évitement, des centrales de ventilation et des puits d'aération. Les défis spécifiques au mandat sont liés aux quelque sept postes de creusement qui seront réalisés en parallèle et au très faible espace disponible.

/ATS