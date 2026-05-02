Immigration nécessaire pour garantir l'offre, dit le chef de Migros

L'industrie agroalimentaire et le commerce de détail suisses dépendent particulièrement de l'immigration, avertit le directeur général de Migros Mario Irminger dans la Schweiz am Wochenende. 'L'évolution démographique est un sujet majeur en Suisse'.

'C'est pourquoi nous aurons tout simplement besoin d'une certaine immigration pour maintenir le niveau de performance actuel dans le commerce de détail', ajoute-t-il dans un entretien diffusé samedi, soulignant que de nombreux collaborateurs vont partir à la retraite dans les années à venir, ce qui augmentera encore les besoins.

M. Irminger ne conteste pas que l'immigration engendre des problèmes et des défis. Mais un plafonnement de la population, tel que le réclame l'initiative de l'UDC 'Pas de Suisse à 10 millions' d'habitants, soumise à votation le 14 juin, créerait de nouveaux problèmes, estime-t-il.

Actuellement, 60% des employés de l'entreprise de transformation de viande Micarna sont des ressortissants étrangers et ce nombre atteint même 90% dans l'atelier de découpe, relève le responsable. 'Nous dépendons d'eux, maintenant et dans le futur, pour combler les vides qui nous attendent'.

Sans immigration, il y a de fortes chances que le service et l'offre diminuent, en raison d'horaires d'ouverture plus courts, d'un nombre réduit de magasins ou d'un choix plus restreint, note le directeur de Migros, précisant qu'il y a 1000 postes vacants qui sont déjà actuellement difficiles à pourvoir. 'On recherche principalement du personnel de magasin, des collaborateurs pour les boulangeries internes ainsi que dans la transformation de la viande et des produits laitiers'.

/ATS