Il découvre un magot en or en creusant dans son jardin près de Lyon

Photo: KEYSTONE/SANDRO CAMPARDO

Des lingots et des pièces en or estimés à quelque 700'000 euros: un habitant de Neuville-sur-Saône, près de Lyon, a découvert un véritable trésor en creusant une piscine dans son jardin, a indiqué mercredi la mairie.

Après sa trouvaille, qui remonte à mai, il avait informé les autorités compétentes, dont la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), a précisé à l'AFP la mairie de Neuville-sur-Saône, confirmant une information du Progrès.

Celles-ci avaient écarté la piste d'un trésor archéologique, ce qui lui permet de rester propriétaire du magot.

Selon le journal régional, le trésor se compose de 'cinq lingots et de nombreuses pièces' emballés dans des sachets de plastique. L'or, acquis de 'façon légale' d'après l'enquête des gendarmes, avait été fondu il y a une 'quinzaine ou une vingtaine d'années' dans une entreprise de la région lyonnaise.

L'origine du butin reste un mystère, l'ancien propriétaire du terrain où il a été découvert étant décédé, selon la mairie de Neuville.

/ATS
 

