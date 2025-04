Ignazio Cassis ouvrira la Journée suisse à l'Exposition universelle

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra à l'Exposition universelle à Osaka dans le cadre d'une visite au Japon et en Chine. Il y ouvrira officiellement la Journée suisse le 22 avril, aux côtés de représentants des milieux scientifiques et économiques.

Le ministre des affaires étrangères sera en Asie du 22 au 25 avril, indique jeudi son département (DFAE) dans un communiqué. La visite vise à renforcer les liens politiques et à promouvoir les intérêts économiques de la Suisse auprès de ces deux partenaires clés.

Au Japon, l'accent sera mis sur les domaines de l'innovation, de la technologie, du commerce et de la coopération multilatérale. Après avoir ouvert la Journée suisse à l'Exposition universelle, Ignazio Cassis s'entretiendra avec son homologue japonais Takeshi Iwaya.

Les grands dossiers d'actualité internationale, comme la guerre en Ukraine et les développements sécuritaires en Asie, seront au menu des discussions. Des réunions officielles avec le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie ainsi que celui de l'éducation, des sciences et des technologies sont aussi prévues.

75 ans de relations diplomatiques

En Chine, les échanges porteront principalement sur les relations bilatérales, les enjeux économiques et les questions géopolitiques actuelles, précise le DFAE. Ignazio Cassis rencontrera le 24 avril son homologue chinois Wang Yi. Il s'agira d'échanger sur l'actualité géopolitique et de faire le point sur la vingtaine de dialogues bilatéraux ainsi que sur les dossiers internationaux d'intérêt commun.

Le conseiller fédéral se rendra également au 'China International Machine Tool Show (CIMT)' à Pékin. Il dialoguera avec les chefs d'entreprises suisses du domaine des machines-outils présents au salon. Le lendemain, il visitera l'entreprise Schindler à Shanghai. Il y rencontrera aussi les représentants de la communauté suisse.

Le DFAE rappelle que la Suisse célèbre cette année 75 ans de relations diplomatiques avec la République Populaire de Chine. La Suisse fait partie des premiers pays occidentaux à avoir reconnu cette dernière en 1950.

/ATS