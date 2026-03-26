IA: une juge suspend les sanctions de Washington contre Anthropic

Une juge fédérale américaine a suspendu jeudi les sanctions de l'administration Trump contre ...
IA: une juge suspend les sanctions de Washington contre Anthropic

IA: une juge suspend les sanctions de Washington contre Anthropic

Photo: KEYSTONE/AP/Patrick Sison

Une juge fédérale américaine a suspendu jeudi les sanctions de l'administration Trump contre Anthropic. La femme de loi a estimé qu'elles avaient probablement violé la liberté d'expression.

La juge de Californie a accordé cette injonction préliminaire à Anthropic, créateur du chatbot Claude, en gelant une directive présidentielle du 27 février qui ordonnait à toutes les agences fédérales de cesser immédiatement d'utiliser les technologies de la société.

Pour la juge fédérale, la pépite californienne de l'IA a été punie pour avoir exprimé publiquement des réserves sur l'usage de sa technologie par le Pentagone.

La décision, consultée par l'AFP, suspend aussi celle du ministre de la Défense Pete Hegseth qui avait désigné Anthropic comme un 'risque pour la chaîne d'approvisionnement' du Pentagone, une étiquette jusqu'alors réservée à des entreprises étrangères de pays rivaux des Etats-Unis.

/ATS
 

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