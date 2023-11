Hyundai ouvre une usine de voitures électriques à Singapour

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a officiellement inauguré mardi à Singapour un site de production de véhicules électriques de haute technologie qui, selon le groupe, constituera un 'pilier' de sa stratégie dans ce domaine pour les prochaines décennies.

La moitié de l'activité du Centre d'innovation du groupe Hyundai Motor à Singapour sera réalisée par 200 robots et utilisera de nouvelles méthodes de production qui s'éloigneront des modes traditionnels, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le site, déjà opérationnel, pourra produire 30'000 véhicules par an, a précisé Hyundai.

L'usine de Singapour 's'imposera comme l'un des deux piliers d'innovation du groupe Hyundai Motor, sur lesquels se construira l'avenir de l'entreprise dans l'ère de l'électrification et ce pour les 50 prochaines années', a ajouté le constructeur sud-coréen dans son communiqué.

Les robots assureront l'assemblage, l'inspection et l'organisation des installations de production, et effectueront plus de 60% de la gestion des processus de composants, des commandes et du transport, selon ce communiqué.

L'utilisation de ces robots permettra de libérer de certaines tâches les salariés, qui pourront se concentrer sur des activités 'plus créatives et productives'.

Hyundai n'a pas précisé le montant de cet investissement, mais, selon plusieurs médias, il atteint 400 millions de dollars de Singapour (264,3 millions de francs).

Le site produit actuellement le modèle de voiture électrique IONIQ 5 ainsi que le 'robotaxi' IONIQ 5, totalement autonome, qui peut circuler sans chauffeur. Hyundai commencera l'an prochain sur le même site la production de sa berline IONIQ 6.

/ATS