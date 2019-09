Hong Kong: un métro déraille à une heure de pointe, huit blessés

Un métro a déraillé mardi matin à une heure de pointe à Hong Kong. Huit personnes ont été blessées et l'accident a provoqué d'importantes perturbations sur le réseau de l'ex-colonie britannique, ont annoncé les autorités.

Trois wagons étaient en travers des voies près de la gare de Hung Hom, située sur la péninsule de Kowloon, qui est un important noeud ferroviaire vers la Chine continentale, selon des photos aériennes. Des passagers ont été contraints d'évacuer la rame par une porte brisée et de traverser les voies de la ligne du Réseau Est ('East Rail') pour se mettre en sécurité.

Un demi-millier de passagers ont dû être évacués. Huit passagers ont présenté des blessures en arrivant à la station, selon les autorités. On ignorait dans l'immédiat les raisons de ce déraillement, rare sur un réseau connu pour sa remarquable efficacité.

Pas de lien pour l'instant

Rien ne permettait dans l'immédiat de faire un lien avec la crise politique qui ébranle la ville depuis plus de trois mois, même si les manifestants s'en sont déjà pris au MTR, le réseau du métro de la mégapole. 'Nous n'écartons aucune possibilité mais à ce stade, nous ne spéculerons sur aucune suggestion particulière', a déclaré à la presse le secrétaire hongkongais aux Transports Frank Chan.

La circulation des trains a été suspendue entre Hung Hom et la station suivante sur cette ligne qui va jusqu'à la frontière chinoise. Le trafic y était très ralenti, a annoncé MTR Corporation, l'opérateur unique du réseau hongkongais.

Crise

L'ex-colonie britannique est depuis juin le théâtre d'actions et de manifestations quasi quotidiennes pour demander des réformes démocratiques et dénoncer un recul des libertés dans cette région qui jouit d'une semi-autonomie, d'après l'accord qui avait présidé à sa rétrocession à la Chine en 1997. Certaines des manifestations ont dégénéré en affrontements violents entre radicaux et forces de l'ordre.

Le MTR a été plusieurs fois pris pour cible par les manifestants, notamment depuis que la compagnie a refusé de rendre publiques les images de vidéosurveillance d'incidents le mois dernier au cours desquels des manifestants et des passagers ont été tabassés par des policiers. Les manifestants ont riposté en vandalisant par la suite des stations de métro.

En mars, une locomotive du MTR avait déraillé et percuté un autre train lors de tests d'un nouveau système de signalisation. Les deux conducteurs avaient été légèrement blessés, mais aucun passager ne se trouvait à bord des trains.

/ATS