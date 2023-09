Homegate constate une nouvelle hausse des loyers proposés en août

Nonobstant des variations parfois opposées, la plateforme de petites annonces immobilières homegate.ch a observé au mois d'août une nouvelle progression des loyers proposés, de 0,3% en moyenne. Sur un an, l'inflation locative atteint 3,9%.

L'indice Homegate concocté en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'est ainsi enrobé de 0,3% à 122,7 points, selon un communiqué diffusé lundi.

Les loyers ont stagné ou augmenté dans la vaste majorité des cantons. Si Zurich affiche un modeste recul de 0,2% en glissement mensuel, le canton n'en accuse pas moins un renchérissement de 5,6% par rapport à août 2022. Le constat est plus frappant encore en Ville de Zurich. Les loyers se sont en effet assagis de 0,2% aussi sur un mois, mais demeurent plus de 10% plus onéreux qu'il y a douze mois.

Genève n'échappe pas à la tendance avec un recul de 0,5% sur un mois mais une hausse de 3,5% sur un an. En Cité de Calvin, l'affaissement de 0,3% par rapport à juillet n'a amenuisé l'inflation qu'à 3,8% sur un an.

