Holcim voit reculer son bénéfice en 2024

Holcim a vu ses ventes annuelles reculer de 2,2% à 26,4 milliards de francs l'an passé. Son bénéfice a aussi perdu du terrain. Le géant zougois des matériaux de construction a livré quelques précisions sur son unité nord-américaine qu'elle va coter à New York.

Côté rentabilité, l'Ebit a grossi de 6,1% à 5,04 milliards pour une marge améliorée à 19,1% après 17,6% en 2023, a annoncé vendredi l'entreprise établie à Zoug. Le bénéfice net est ressorti à 2,92 milliards, soit une baisse de 4,4%. Les actionnaires auront tout de même droit à un dividende en hausse de 11% à 3,10 francs.

La performance s'est révélée plus ou moins conforme aux attentes des analystes, sauf pour le bénéfice. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un chiffre d'affaires net de 26,42 milliards de francs, un Ebit récurrent de 5,04 milliards et un bénéfice net de 3,09 milliards.

Holcim a déposé un formulaire auprès du régulateur boursier Sec fournissant les informations sur Amrize, son unité nord-américaine, qu'elle compte coter aux Etats-Unis d'ici juin. Après la scission complète, l'action d'Amrize sera cotée en tant que société indépendante sous le symbole 'AMRZ' à la Bourse de New York (NYSE) et également à la Bourse suisse SIX. Le conseil d'administration de l'entreprise nord-américaine sera composé de dix membres, dont Jan Jenisch, qui assumera la double casquette de directeur général et de président de l'organe de direction.

/ATS