Holcim rachète les affaires guatémaltèques de Cemex

Holcim renforce sa présence en Amérique centrale. Le géant zougois des matériaux de construction a repris les affaires de son rival mexicain Cemex au Guatemala. Le montant de la transaction se chiffre à 200 millions de dollars (167,2 millions de francs).

Les actifs cédés consistent essentiellement en une installation de broyage d'une capacité de 600'000 tonnes par an, trois centrales de fabrication de béton prêt à l'emploi et cinq centres de distribution, a précisé mardi Cemex. La transaction a été signée et finalisée le jour de son annonce.

/ATS