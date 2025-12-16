Holcim rachète le péruvien Cementos Pacasmayo

Le géant des matériaux de construction Holcim veut prendre une participation majoritaire dans son homologue péruvien Cementos Pacasmayo, dans le cadre d'une opération évaluée à 1,5 milliard de dollars (1,2 milliard de francs).

L'acquisition, qui doit être clôturée au premier semestre 2026, permet au groupe suisse de se renforcer dans ce pays d'Amérique du Sud dans lequel il a pris pied il y a un an avec plusieurs acquisitions. Ce rachat permet également à Holcim de se développer dans la région, a-t-il précisé dans un communiqué.

Cotée aux Bourses de Lima et de New York, Cementos Pacasmayo devrait réaliser cette année un chiffre d'affaires de 630 millions de dollars et une marge brute d'exploitation (Ebitda) de 28%. L'entreprise exploite trois cimenteries d'une capacité annuelle de 5 millions de tonnes et emploie environ 2000 personnes.

Selon le patron de Holcim, Miljan Gutovic, la cible d'acquisition 'génère des liquidités élevées et dispose d'un portefeuille complémentaire dans les matériaux de construction et les produits pour le bâtiment'.

Ce rachat devrait avoir un impact positif sur les résultats dès la première année et dégager des synergies d'environ 40 millions par an à partir de la troisième année après la conclusion de la transaction.

/ATS