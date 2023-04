Holcim finalise le rachat de l'américain Duro-Last

Le géant des matériaux de construction Holcim a finalisé l'acquisition du spécialiste américain des toitures Duro-Last. Ce rachat permet au zougois de générer des recettes de 4 milliards de dollars par le biais de sa division Systèmes de toitures, souligne-t-il.

L'entreprise américaine, basée à Saginaw dans le Michigan, fabrique entre autres des membranes d'isolation et la quincaillerie pour toitures, et génère un chiffre d'affaires annuel de 540 millions de dollars, en croissance à deux chiffres. La transaction devrait permettre de dégager des synergies de 60 millions par an, précise lundi un communiqué.

En Amérique du Nord, ce secteur représente un volume supérieur à 40 milliards de dollars et est décrit par Holcim comme étant 'hautement rentable'.

Ce rachat s'inscrit dans la stratégie 2025 visant à porter à 30% la part du chiffre d'affaires de l'unité Solutions & Products dans l'ensemble des recettes générées par le groupe, contre 19% en 2022. Les analystes sont convaincus que le groupe atteindra cet objectif.

/ATS