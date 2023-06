Holcim acquiert le guatémaltèque Minerales y Agregados

Holcim annonce jeudi l'acquisition de Minerales y Agregados, une entreprise guatémaltèque spécialisée dans les mortiers et les colles. L'opération vise à renforcer la division Solutions & Products, appelée à couvrir 30% du chiffre d'affaires groupe d'ici 2025.

Le rachat de Minerales y Agregados permettra également à Holcim de disposer d'un site de production au Guatemala, précise jeudi le géant zougois des matériaux de construction diffusé jeudi. Un marché qualifié par Holcim à 'croissance élevée'.

Aucun prix de vente, ni de chiffre d'affaires ou d'indicateur de rentabilité n'est fourni concernant cette société familiale fondée en 2014 et qui exploite une usine au Guatemala. Holcim s'attend à des synergies avec son site salvadorien de Metapán et une extension de l'offre en mortiers et colles de son distributeur Disensa.

/ATS