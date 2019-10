Helvetia rénove et agrandit son siège bâlois

Helvetia va démarrer le projet de construction du 'Helvetia Campus Bâle' lundi prochain. Cette modernisation et extension du siège de l'assureur, dont le coût n'a pas été dévoilé, ont été confiées à Herzog et De Meuron et doivent être terminées d'ici 2025.

Un immeuble jumeau, édifié parallèlement au bâtiment principal actuel et relié par un passage couvert, ouvrira ses portes en 2022. La structure d'origine, datant du milieu des années 1950, va aussi faire l'objet d'une rénovation complète.

Le nouveau siège de l'assureur permettra d'accueillir 350 nouveaux postes de travail.

Le projet prévoit également la construction d'un nouvel immeuble d'habitation, comprenant 50 appartements locatifs, à partir 2025 et ce, jusqu'en 2027.

