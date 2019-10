Helvetia confie sa gestion hypothécaire à une filiale de Moneypark

Helvetia transfère ses activités de gestion hypothécaires à Finovo, une filiale de Moneypark. Les collaborateurs de l'assureur actifs dans ce segment se verront offrir des contrats chez Finovo, aux mêmes conditions.

Les clients devraient quant à eux ne constater aucun changement, assure vendredi un communiqué conjoint des trois protagonistes.

L'opération doit porter le volume d'affaires de la plateforme spécialisée dans les hypothèques de clients institutionnels à 6 milliards de francs.

Deux nouvelles succursales de Finovo doivent voir le jour, à Lausanne et à Bâle, en plus des sites déjà implantés à Genève et Zurich.

Helvetia et Moneypark collaboraient déjà depuis le mois d'avril dernier dans la distribution hypothécaire.

/ATS